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توضيح من الأحوال المدنية بشأن إضافة زوجة المواطن لكارت العائلة
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توضيح من الأحوال المدنية بشأن إضافة زوجة المواطن لكارت العائلة

توضيح من الأحوال المدنية بشأن إضافة زوجة المواطن لكارت العائلة
٠٩:٢٦:١٧ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إمكانية إضافة زوجة المواطن، لسجل الأسرة بشرط أن يكون سجلها الأجنبي مربوط مع سجل زوجها.

جاء ذلك في رد عبر حساب “العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد قال فيه “كيف أستطيع إضافه زوجه مواطن في كارت العائلة؟.

وأجابت الأحوال المدنية بقولها “إذا كان لديها إقامة نظامية يمكن إضافتها لسجل الأسرة بشرط أن يكون سجلها الأجنبي مربوط مع سجل زوجها بالجوازات، نسعد بخدمتك”.

المستند الرسمي لإثبات الشخصية

وفي وقت سابق، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على أن بطاقة الهُوية الوطنية هي المستند الرسمي لإثبات الشخصية للمواطنين والمواطنات، وسجل الأسرة لإثبات هُوية أفراد الأسرة المضافين فيه.

وتفصيلا، أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، محمد الجاسر، أن على المواطنين والمواطنات حمل وثائقهم بصفة مستمرة سواء كانت البطاقة البلاستيكية أو الرقمية.

إبراز الوثائق إلى رجال السلطة

ودعا الجاسر، المواطنين إلى إبراز وثائقهم إلى رجال السلطة العامة عند طلبها أو إجراء المعاملات الرسمية التي تستدعي ذلك لكونها المستند الرسمي لإثبات الشخصية بالنسبة لبطاقة الهوية الوطنية للمواطنين والمواطنات، وسجل الأسرة في إثبات الهوية لأفراد الأسرة.

وقال إنه لا يوجد مشاهد أو وثائق صادرة من الأحوال المدنية لإثبات الشخصية غير بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة، مبينًا أن المشاهد التي كانت تفيد بوجود معاملة لدى الأحوال المدنية قد ألغيت ولا يعتدّ بها.

وأشاد المتحدث بدور المواطن واستشعاره لواجبه النظامي وحرصه على اتباع الأنظمة والتعليمات لما في ذلك من تحقيق المصلحة التي يعود نفعها عليه وعلى مجتمعه.

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الكلمات الدلالية:
الأحوال المدنية زوجة المواطن كارت العائلة وزارة الداخلية

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