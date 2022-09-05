«من عاش على شئ مات عليه».. موت مفاجيء لمصري أثناء صلاة الفجر (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو رصدته كاميرا مراقبة داخل أحد المساجد بمدينة الغردقة الساحلية، يوثق لحظة وفاة رجل أثناء صلاة الفجر.

ويظهر في الفيديو انتهاء الرجل من صلاة الجماعة لركعتي الفجر وبعد أن سلّم، قام وكبر وسقط على ظهره بشكل مفاجئ.

وتجمع حوله المصلون في محاولة إنقاذه إلا أنه لقظ أنفاسه الأخيرة، وسط حالة ذهول من الجميع الذين دعوا له بالرحمة والمغفرة.

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار معارف الراحل أنه كان دائم الصلاة في المسجد حارصًا على أداء صلاة الجماعة في وقتها، وعلق البعض بالقول ” من عاش على شئ مات عليه”.