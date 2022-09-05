مختص: تحالف «أوبك +» جاهز لاتخاذ إجراءات تضمن استقرار أسواق النفط (فيديو)

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قال الدكتور محمد الصبان، مستشار في النفط، إن قرار تخفيض 100 ألف برميل يوميا سيكون له تأثير هامشي ولن يكون له تأثير كبير .

وأضاف في مداخلة مع قناة “الإخبارية” أن القرار يعطي إشارة للأسواق بأن تحالف أوبك + جاهز لاتخاذ الخطوات الضرورية لاستعادة الاستقرار في أسواق النفط وهذا ما أكدت عليه المملكة العربية السعودية وروسيا بصفتيهما الرؤساء المشاركين للتحالف .

العودة إلى مستويات إنتاج شهر أغسطس

وكان التحالف قرر خفض إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يوميا، في شهر أكتوبر المقبل، والعودة إلى مستويات إنتاج شهر أغسطس، بحسب بيان يوم الاثنين.

وهذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها مجموعة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وحلفائها، خفض الإنتاج، في أكثر من عام.

وكانت المجموعة أقرت في مطلع أغسطس، زيادة طفيفة في الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل في شهر سبتمبر. وقالت المجموعة في بيان اليوم، إن هذه الزيادة كانت مخصصة فقط لشهر سبتمبر.

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