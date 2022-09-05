الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بعد تعديل نظام الاستثمار التعديني.. عقوبة البحث عن المعادن بدون ترخيص (فيديو)
الأمن العام: الإطاحة بشخص بحوزته (92.7) كيلو جرام من نبات القات المخدر
وظائف بشركة الخطوط السعودية للتموين.. 8 شروط للتقديم
يُطبق على 84 ألف طالب هذا العام.. كل ما تريد معرفته عن نظام «مصروف»
«الإمارات».. تعديلات على مدة بقاء المقيم والحصول على التأشيرة
بالفيديو : المفتي يرد على سؤال ” هل يأثم من يرى غيره يعمل المعصية ولا ينصحه؟”

محليات

بعد تعديل نظام الاستثمار التعديني.. عقوبة البحث عن المعادن بدون ترخيص (فيديو)

بعد تعديل نظام الاستثمار التعديني.. عقوبة البحث عن المعادن بدون ترخيص (فيديو)
٠٨:٢٢:٢٢ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

أقر مجلس الوزراء عقوبات مشددة بحق مخالفي نظام الاستثمار التعديني، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنتين وغرامة لا تتجاوز مليون ريال وذلك في أعمال الحفر للبحث عن المعادن واستغلال الرواسب بغرض بيعها بدون ترخيص وفقا للمادة التي أضيفت لنظام الاستثمار التعديني.

وتضمنت المادة أيضا جواز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال العودة لارتكاب أي من الجرائم والحكم على من تثبت إدانته برد القيمة وللمحكمة أن تحكم بمصادرة الآليات والأدوات المستخدمة في الجريمة.

وقد كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال وقت سابق اليوم، عن إصدار 44 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يوليو الماضي، ليصبح إجمالي الرخص التعدينية السارية في قطاع التعدين في المملكة نحو 2099 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,342 رخصة، تليها رخص الكشف بـ534 رخصة، ثم رخص الاستغلال بنحو 167، و32 رخصة استطلاع و24 رخصة فائض خامات معدنية.

اقرأ أيضا:

وظائف شاغرة في «التعدين».. الشروط ورابط التقديم

الكلمات الدلالية:
البحث عن المعادن التعدين نظام الاستثمار التعديني

مواد ذات صلة

المزيد
«الاتصالات» تؤكد مأمونية وسلامة الإشعاعات المنبعثة من موجات تقنية الجيل الخامس

«الاتصالات» تؤكد مأمونية وسلامة الإشعاعات المنبعثة من موجات تقنية الجيل الخامس

الجمعة، ٠١ مايو ٢٠٢٠ ٠٥:١٥ ص
الإنذار المبكر: أتربة مثارة وتدنٍ في الرؤية على الرياض ونجران

الإنذار المبكر: أتربة مثارة وتدنٍ في الرؤية على الرياض ونجران

الثلاثاء، ١٧ مايو ٢٠١٦ ٠٢:٥٨ ص
‫حادث مروِّع يودي بحياة 7 بينهم طفلة وامرأتين في وادي الدواسر‬ (صور)

‫حادث مروِّع يودي بحياة 7 بينهم طفلة وامرأتين في وادي الدواسر‬ (صور)

الخميس، ٢٧ نوفمبر ٢٠١٤ ٠١:٤٤ ص
“الموارد البشرية” توضح حالات استحقاق المطلقة والأرملة لمعاش الضمان المطور

“الموارد البشرية” توضح حالات استحقاق المطلقة والأرملة لمعاش الضمان المطور

الخميس، ٠٦ يناير ٢٠٢٢ ١١:٥٦ ص

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *