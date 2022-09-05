وظائف بشركة الخطوط السعودية للتموين.. 8 شروط للتقديم
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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني (بموقع لينكد ان) توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
المؤهلات والخبرات المطلوبة
- مستوى عالٍ من الخبرة في أفضل ممارسات الشراء ضمن الفئات ذات الصلة
- مهارات تفاوض ممتازة في صياغة العقود ذات القيم والتعقيدات المتفاوتة والتعامل معها ، وإدارة اتفاقيات مستوى خدمة الموردين
- العمل في بيئة يكون فيها العرض مدفوعًا بالتنبؤ والتخطيط على المدى المتوسط إلى الطويل
- مهارات القيادة والتأثير والتحفيز والإدارة القوية.
- يقود الفهم وتطوير الموظفين من خلال ردود الفعل المتسقة عالية الجودة
- محلل ماهر تجاريًا ، يساعد في حل المشكلات مع فهم قوي للاستفادة من الكفاءات التشغيلية ، وفرص لاكتساب قيمة مضافة من الموردين وشركاء الخدمات اللوجستية
- قادر على تطبيق وضوح الهدف وتحديد عمليات تشغيل بسيطة وقوية
- محاور مختص ومؤثر ، قادر على مناقشة القضايا المعقدة بوضوح ومصداقية لجمهور متعدد الوظائف من خبرات متنوعة.
طريقة ورابط التقديم:
وأشارت شركة الخطوط السعودية للتموين، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف عبر موقع شركة الخطوط السعودية للتموين في لنكد ان (اضغط هنا).