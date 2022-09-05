وظائف بشركة الخطوط السعودية للتموين.. 8 شروط للتقديم

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني (بموقع لينكد ان) توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

مستوى عالٍ من الخبرة في أفضل ممارسات الشراء ضمن الفئات ذات الصلة مهارات تفاوض ممتازة في صياغة العقود ذات القيم والتعقيدات المتفاوتة والتعامل معها ، وإدارة اتفاقيات مستوى خدمة الموردين العمل في بيئة يكون فيها العرض مدفوعًا بالتنبؤ والتخطيط على المدى المتوسط ​​إلى الطويل مهارات القيادة والتأثير والتحفيز والإدارة القوية. يقود الفهم وتطوير الموظفين من خلال ردود الفعل المتسقة عالية الجودة محلل ماهر تجاريًا ، يساعد في حل المشكلات مع فهم قوي للاستفادة من الكفاءات التشغيلية ، وفرص لاكتساب قيمة مضافة من الموردين وشركاء الخدمات اللوجستية قادر على تطبيق وضوح الهدف وتحديد عمليات تشغيل بسيطة وقوية محاور مختص ومؤثر ، قادر على مناقشة القضايا المعقدة بوضوح ومصداقية لجمهور متعدد الوظائف من خبرات متنوعة.

طريقة ورابط التقديم:

وأشارت شركة الخطوط السعودية للتموين، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف عبر موقع شركة الخطوط السعودية للتموين في لنكد ان (اضغط هنا).