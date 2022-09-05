يُطبق على 84 ألف طالب هذا العام.. كل ما تريد معرفته عن نظام «مصروف»

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في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية بكل جوانبها وخاصة على المستوى التكنولوجي أطلقت شركة تطوير لتقنيات التعليم “تيتكو” نظام “مصروف”، والذي يبحث عنه آلاف الطلاب وأولياء الأمور للتعرف عليه وما يقدمه للطالب ووليه.

مصروف

هو عبارة عن تطبيق ومنصة تربط عن طريق سوار إلكتروني للطلاب، لتسهيل عملية الشراء والدفع للمقصف أو بقية مبيعات المدرسة، والتواصل مع أولياء الأمور، إضافةً إلى ضبط الحضور والانصراف للطلاب.

يستهدف 84 ألف طالب

استهدفت “تيتكو” 84 ألف طالباً لاستخدامها بهذا العام، في فكرة مبتكرة من الممكن أن تلاقي اهتماماً واسعاً وشاملاً في باقي مناطق المملكة .

نظام مصروف

ويرتبط نظام “مصروف” بحسابين بالموقع الإلكتروني، حيث يسهمان بشكل رئيس في ربط المدرسة بالطالب ومساعدتها لمزامنة المعلومات بالنظام، وهما:حساب المدرسة وحساب المقصف.

يشمل حساب المدرسة “لوحة تحكم الطلاب”، التي تظهر أسماؤهم وأرقام هوياتهم الوطنية والمدرسية وكل بياناتهم، بالإضافة إلى الرصد المالي لكل طالب ورقم البوابة التي دخل منها، ويمكن تحديثها وإضافة طلاب آخرين بكل سهولة، و”لوحة التواصل مع أولياء الأمور” التي تنبه ولي الأمر بآخر مستجدات المدرسة وإرسال الإشعارات إليه.

كما يشمل إضافة روابط مهمة كالتقويم المدرسي وحجز المواعيد والسياسات والتواصل مع المدرسة. فيما تأتي “لوحة التحكم بنظام الحافلات” بإظهار معلومات الطالب المشمول بالحافلة ومساره من المدرسة إلى المنزل، وأسماء المشرفين وموعد الانطلاق والعودة.

لوحة تحكم للأوصياء المعتمدين

ويشمل أيضا حساب المدرسة: “لوحة تحكم للأوصياء المعتمدين” التي من خلالها يُعتمَد وصي معين أو عدة أوصياء من قبل المدرسة، يسمح لهم بتسلم الطالب والاستئذان له مبكراً، ويُضاف الأوصياء بسهولة مع إعطائهم بطاقة مبرمجة لاستخدامها عند تسلُّم الطالب.

ويضيف الحساب “لوحة أنشطة الأولياء المعتمدين”، التي تستعرض كل تفاصيل تسلم الولي المعتمد للطالب، كذلك “لوحة التحكم بالفواتير” التي تشمل جميع الفواتير وعمليات التحويل وطلبات الدفع.

تطبيقات نظام مصروف

يحتوي نظام “مصروف” على 4 تطبيقات، لكل منها مميزات وخصائص، وللتعرف على كل تطبيق وما يقدمه للطالب وولي الأمر تابعنا في السطور التالية:

1- تطبيق ولي الأمر.

نلخص لك مميزات هذا التطبيق في نقاط سريعة في التالي:

– يُشحن من خلاله رصيد الطالب بعد الاقتران بجهاز ولي الأمر، وذلك عبر الفيزا أو Apple Pay.

– يستطيع وضع حد يومي أو أسبوعي أو شهري للصرف لكل طالب.

– تحديد نوعية الأطعمة التي تسبب الحساسية لكل طفل، وجدولة وجبات الطفل للشهر القادم حسب الحمية التي يتبعها.

– استلام إشعارات فورية عند دخول الطفل وخروجه من المدرسة، وركوب الطفل للحافلة ونزوله منها.

– تمكّن ولي الأمر من الاطلاع على آخر مستجدات المدرسة، والموافقة على الأنشطة ودفع رسومها إلكترونياً .

2- تطبيق المقصف.

وتتركز خدمات هذا التطبيق في التالي:

– يتيح للطالب الشراء عبر السوارة، وذلك بمسحها على جوال موظف المقصف.

– في حال كان الطالب يعاني من حساسيةٍ ما فستُرفَض عملية الشراء.

– كذلك في حال كان للطالب وجبات مجدولة من قبل ولي أمره فسيتسلمها في علبة مخصصة بالمقصف.

3- تطبيق حضور.

والذي يقدم الخدمات التالية:

– تحديد مكان الطالب عن طريق مسح السوار عند الدخول والخروج على جهاز الاستشعار الموجود عند البوابة.

– في حال خروجه المبكر مع الوصي المعتمد يمسح الطالب عند جهاز الاستشعار.

– يصدر الجهاز إثر ذلك إنذاراً باللون الأحمر، على أن يمسح الوصي بطاقته الخاصة التي سيُعطى إياه، على الجهاز لإعطاء الإذن بالخروج.

4- تطبيق “الحافلة”.

ويقدم تطبيق الحافلة الخدمات التالية:

– يؤكد المشرف ركوب كل طالب للحافلة، ويُرسَل إشعار فوري لولي الأمر بركوب الطفل للحافلة، وإشعاره باقتراب الحافلة من المنزل.

– إشعاره عند النزول من الحافلة والوصول إلى منزله.

– كما يتيح معرفة إذا ما كان الطالب قد سجل خروجًا مبكرًا ولن يركب الحافلة اليوم.