الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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الخارجية تدين الهجوم الإرهابي على السفارة الروسية في «كابل»

الخارجية تدين الهجوم الإرهابي على السفارة الروسية في «كابل»
٠٧:٢٤:٢٣ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

أدانت وزارة خارجية المملكة بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر على سفارة روسيا الاتحادية في العاصمة الأفغانية كابل، الذي أدى إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لكل الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء والبعثات الدبلوماسية في كل مكان، مجددةً دعم المملكة لكل الجهود الدولية المكثفة الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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السفارة الروسية العاصمة الأفغانية روسيا الاتحادية هجوم إرهابي وزارة الخارجية

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