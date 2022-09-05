الأمن العام: الإطاحة بشخص بحوزته (92.7) كيلو جرام من نبات القات المخدر

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن الأمن العام أن مركز الضبط الأمني في محافظة بلجرشي قبض على شخص بحوزته (92.7) كيلو جرام من نبات القات المخدر.

وعبر تغريدة للأمن العام على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “توتير”، أكد أنه تم القبض على هذا الشخص أثناء قيادته لمركبة.

وأوضح الأمن العام أنه تم إيقاف هذا الشخص، كما تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتم إحالته إلى جهة الاختصاص.