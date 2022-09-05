الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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«الإمارات».. تعديلات على مدة بقاء المقيم والحصول على التأشيرة
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دولي

«الإمارات».. تعديلات على مدة بقاء المقيم والحصول على التأشيرة

«الإمارات».. تعديلات على مدة بقاء المقيم والحصول على التأشيرة
٠٧:٤٧:٣١ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات عن تعديل مدة بقاء الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء إقامته داخل الدولة التي كانت محددة بشهر إلى 6 أشهر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في فندق قصر الإمارات بأبوظبي.

وقالت الهيئة إنه يمكن لجميع الفئات الاستفادة من المزايا الجديدة لمنظومة التأشيرات المحدثة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي للتعرف على تلك المزايا والتقديم عليها من خلال الموقع والتطبيق ومراكز سعادة المتعاملين المنتشرة في الدولة بعد بدء تطبيق اللائحة الجديدة في الثالث من أكتوبر القادم.

إجراءات لضمان التطبيق الناجح لمنظومة التأشيرات المحدثة

من جهته، أكد مدير عام الخدمات المساندة بالهيئة اللواء خميس الكعبي، أن الهيئة تمكنت خلال فترة وجيزة من اتخاذ كافة الإجراءات لضمان التطبيق الناجح لمنظومة التأشيرات المحدثة والوفاء بكافة بالمتطلبات وإنجاز المعاملات في موعدها لإسعاد المتعاملين وتحسين رفاهية معيشتهم وتحقيق طموحاتهم وآمالهم في الاستقرار والعيش والعمل في دولة الإمارات.

وأضاف: “توفر المنظومة المحدثة لتأشيرات الدخول أغراضا وخيارات جديدة ومتعددة للراغبين في زيارة الدولة بمدد زيارة مرنة وقابلة للتمديد وتصل إلى عام، وبدون اشتراط ضامن أو مستضيف في الدولة بهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات، مما يمنح الفرصة للزائرين والباحثين عمل لتحقيق طموحاتهم على أرض الإمارات والتنعم بحياة آمنة ومستقرة”.

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