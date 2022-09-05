الإسترليني يهبط لأدنى مستوى أمام الدولار منذ 37 عامًا

تواصل- فريق التحرير:

انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته منذ عام 1985 أمام الدولار الأمريكي، الإثنين، نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تشهدها بريطانيا.

وانخفضت قيمة الجنيه الاسترليني بنسبة 0.3% لتصل إلى 1.1443 دولارا أمريكيا وفقا لـ”MarketWatch”.

وتبعت العملة البريطانية اليورو الذي انخفضت قيمته كذلك نتيجة أزمة الطاقة التي تواجهها القارة الأوروبية منذ بدء الغزو الورسي لأوكرانيا.

يذكر أن معدل التضخم وصل في بريطانيا إلى 10% في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من غلاء فواتير الطاقة وهو العامل الذي سيكون رئيسيا في تحديد هوية رئيس الوزراء المقبل للبلاد في وقت لاحق الإثنين.