الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الإسترليني يهبط لأدنى مستوى أمام الدولار منذ 37 عامًا
بعد تعديل نظام الاستثمار التعديني.. عقوبة البحث عن المعادن بدون ترخيص (فيديو)
الأمن العام: الإطاحة بشخص بحوزته (92.7) كيلو جرام من نبات القات المخدر
وظائف بشركة الخطوط السعودية للتموين.. 8 شروط للتقديم
يُطبق على 84 ألف طالب هذا العام.. كل ما تريد معرفته عن نظام «مصروف»
«الإمارات».. تعديلات على مدة بقاء المقيم والحصول على التأشيرة

اقتصادية

الإسترليني يهبط لأدنى مستوى أمام الدولار منذ 37 عامًا

الإسترليني يهبط لأدنى مستوى أمام الدولار منذ 37 عامًا
٠٨:٣٠:١٩ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته منذ عام 1985 أمام الدولار الأمريكي، الإثنين، نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تشهدها بريطانيا.

وانخفضت قيمة الجنيه الاسترليني بنسبة 0.3% لتصل إلى 1.1443 دولارا أمريكيا وفقا لـ”MarketWatch”.

وتبعت العملة البريطانية اليورو الذي انخفضت قيمته كذلك نتيجة أزمة الطاقة التي تواجهها القارة الأوروبية منذ بدء الغزو الورسي لأوكرانيا.

يذكر أن معدل التضخم وصل في بريطانيا إلى 10% في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من غلاء فواتير الطاقة وهو العامل الذي سيكون رئيسيا في تحديد هوية رئيس الوزراء المقبل للبلاد في وقت لاحق الإثنين.

الكلمات الدلالية:
أمريكا اسعار العملات الاسترليني الدولار بريطانيا

مواد ذات صلة

المزيد
“الزكاة” تدعو المكلفين من قطاع الأعمال لتقديم إقراراتهم الضريبية حتى 30 يونيو

“الزكاة” تدعو المكلفين من قطاع الأعمال لتقديم إقراراتهم الضريبية حتى 30 يونيو

الأثنين، ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ ١١:٤٨ ص
انسحاب 10 شركات عالمية من السوق الإيرانية.. تتوالى الضربات الموجعة

انسحاب 10 شركات عالمية من السوق الإيرانية.. تتوالى الضربات الموجعة

السبت، ٠٩ يونيو ٢٠١٨ ٠٤:٥٥ م
بلغت 1.6 تريليون ريال.. ودائع المصارف المحلية تقفز لأعلى مستوى في 21 شهراً 

بلغت 1.6 تريليون ريال.. ودائع المصارف المحلية تقفز لأعلى مستوى في 21 شهراً 

السبت، ٠٥ أغسطس ٢٠١٧ ٠٢:٠٦ ص
سوق الأسهم تُسجل تراجعاً بـ 66 نقطة عند مستوى 9234

سوق الأسهم تُسجل تراجعاً بـ 66 نقطة عند مستوى 9234

الأثنين، ٢٣ فبراير ٢٠١٥ ٠٨:١٧ م

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *