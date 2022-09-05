الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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الدفاع المدني توضح الطريقة الصحيحة لاستخدام طفاية الحريق في 4 خطوات

محليات

الدفاع المدني توضح الطريقة الصحيحة لاستخدام طفاية الحريق في 4 خطوات

الدفاع المدني توضح الطريقة الصحيحة لاستخدام طفاية الحريق في 4 خطوات
٠٧:١٩:٤٨ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، الطريقة الصحيحة لاستعمال طفاية الحريق، عند استخدامها لإخماد الحرائق.

وشرحت الهيئة في إنفوجراف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طريقة استخدام طفاية الحريق بطريقة صحيحة في 4 خطوات كالتالي:
1- توجه إلى مكان الحريق حاملاً معك الطفاية.
2- اسحب صمام الأمان وابتعد بمسافة آمنة عن اللهب.
3- اضغط على مقبض الطفاية مع توجيه المواد الصادرة من الطفاية إلى قاعدة اللهب.
4- كافح الحريق مع اتجاه الريح وليس في عكس اتجاه الريح.

 

الكلمات الدلالية:
الدفاع المدني حرائق طفاية الحريق نصائح

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