بالفيديو : المفتي يرد على سؤال ” هل يأثم من يرى غيره يعمل المعصية ولا ينصحه؟”

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رد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء على سؤل “هل يأثم من يرى غيره يعمل المعصية ولا ينصحه؟”

وقال في تغريدة على حساب “الرئاسة العامة للبحوث العليمة والإفتاء” إن الجهل الذي يسيطر على قلبه وقت ارتكاب المعصية ينسيه عقاب الله ووعيده وقال الله تعالى “إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة “، ما التوبة على الله لأحد من خلقه، إلا للذين يعملون السوء من المؤمنين بجهالة”.

“الجهلاء” ينسون عظمة الله أثناء ارتكاب المعصية

وأضاف: وصفهم الله بالجهلاء وإن كانوا عالمين بها ووقت ارتكاب المعصية ووقوعه فيها ينسى عظمة الله وأن الله يراه ويعلم سريته وعلانيته ولابد من نصيحته وتحذيره من غضب الله وأن يعود إلى الله.

وتابع: “من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.

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