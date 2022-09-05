الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
يُطبق على 84 ألف طالب هذا العام.. كل ما تريد معرفته عن نظام «مصروف»
«الإمارات».. تعديلات على مدة بقاء المقيم والحصول على التأشيرة
بالفيديو : المفتي يرد على سؤال ” هل يأثم من يرى غيره يعمل المعصية ولا ينصحه؟”
الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة
الخارجية تدين الهجوم الإرهابي على السفارة الروسية في «كابل»
الدفاع المدني توضح الطريقة الصحيحة لاستخدام طفاية الحريق في 4 خطوات

محليات

بالفيديو : المفتي يرد على سؤال ” هل يأثم من يرى غيره يعمل المعصية ولا ينصحه؟”

بالفيديو : المفتي يرد على سؤال ” هل يأثم من يرى غيره يعمل المعصية ولا ينصحه؟”
٠٧:٣٦:٣٢ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

رد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء على سؤل “هل يأثم من يرى غيره يعمل المعصية ولا ينصحه؟”

وقال في تغريدة على حساب “الرئاسة العامة للبحوث العليمة والإفتاء” إن الجهل الذي يسيطر على قلبه وقت ارتكاب المعصية ينسيه عقاب الله ووعيده وقال الله تعالى “إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة “، ما التوبة على الله لأحد من خلقه، إلا للذين يعملون السوء من المؤمنين بجهالة”.

“الجهلاء” ينسون عظمة الله أثناء ارتكاب المعصية

وأضاف: وصفهم الله بالجهلاء وإن كانوا عالمين بها ووقت ارتكاب المعصية ووقوعه فيها ينسى عظمة الله وأن الله يراه ويعلم سريته وعلانيته ولابد من نصيحته وتحذيره من غضب الله وأن يعود إلى الله.

وتابع: “من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.

اقرأ أيضا: 

سماحة المفتي يوجه نصيحة لمن اعتادوا تصنيف الناس بأوصاف وألقاب قبيحة

الكلمات الدلالية:
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي مفتي المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
جزائية الرياض تقضي بسجن إيراني 4 سنوات وإبعاده عن المملكة

جزائية الرياض تقضي بسجن إيراني 4 سنوات وإبعاده عن المملكة

الأثنين، ٠١ يناير ٢٠١٨ ٠٢:٥٨ م
بعد العثور عليه ميتًا.. والد مفقود ضاحية الملك فهد بالدمام يكشف التفاصيل

بعد العثور عليه ميتًا.. والد مفقود ضاحية الملك فهد بالدمام يكشف التفاصيل

الأربعاء، ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ ٠٧:٥٦ م
هدف: 20 ألف ريال مكافآت للموظفين السعوديين المستقرين في عملهم 24 شهرًا

هدف: 20 ألف ريال مكافآت للموظفين السعوديين المستقرين في عملهم 24 شهرًا

الجمعة، ٢٤ يناير ٢٠١٤ ١٠:٢٥ ص
السفير الفرنسي يزور مجموعة الاتصالات السعودية

السفير الفرنسي يزور مجموعة الاتصالات السعودية

الأثنين، ١١ مايو ٢٠١٥ ٠١:٢٩ م

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *