الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة
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محليات

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة
٠٧:٢٨:٠٥ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ قيادة التخطيط الاجتماعي والاقتصادي

الوصف الوظيفي:

لقيادة تخطيط المجتمع والمبادرات والشراكات ، يشمل البحث عن الاتجاهات الاجتماعية الجديدة تحليلها وتحديدها. تخطيط السياسات الاجتماعية وتطوير البرامج الاستراتيجية.

المؤهلات والخبرة:

ـ درجة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية أو الاقتصاد
ـ 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة
ـ الكفاءة الكتابية والشفوية للغة الإنجليزية
ـ مهارات اتصال ممتازة

طريقة التقديم:

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا

الكلمات الدلالية:
الهيئة الملكية قيادة التخطيط محافظة العلا وظائف شاغرة

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