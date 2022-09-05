الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ قيادة التخطيط الاجتماعي والاقتصادي

الوصف الوظيفي:

لقيادة تخطيط المجتمع والمبادرات والشراكات ، يشمل البحث عن الاتجاهات الاجتماعية الجديدة تحليلها وتحديدها. تخطيط السياسات الاجتماعية وتطوير البرامج الاستراتيجية.

المؤهلات والخبرة:

ـ درجة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية أو الاقتصاد

ـ 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة

ـ الكفاءة الكتابية والشفوية للغة الإنجليزية

ـ مهارات اتصال ممتازة

طريقة التقديم:

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