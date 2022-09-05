الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
ـ قيادة التخطيط الاجتماعي والاقتصادي
الوصف الوظيفي:
لقيادة تخطيط المجتمع والمبادرات والشراكات ، يشمل البحث عن الاتجاهات الاجتماعية الجديدة تحليلها وتحديدها. تخطيط السياسات الاجتماعية وتطوير البرامج الاستراتيجية.
المؤهلات والخبرة:
ـ درجة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية أو الاقتصاد
ـ 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة
ـ الكفاءة الكتابية والشفوية للغة الإنجليزية
ـ مهارات اتصال ممتازة
طريقة التقديم:
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا