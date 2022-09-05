«وليُرحْ ذبيحته».. ماذا يحدث عند ذبح حيوان أمام آخر؟

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أكد بيطريون وناشطون في الرفق بالحيوان أنه تم إلزام المسالخ بسقيا الحيوانات قبل ذبحها، وإراحتها عند الذبح، ومنع ذبح حيوان أمام حيوان آخر في المسالخ.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن استشاري وطبيب بيطري إبراهيم الشبيث، قوله: ” إن هناك استحبابا أن يكون الحيوان بعيدا عن الحيوان الآخر عند الذبح، حتى لا يراه، ولا يشم الدم،”.

وأوضح أن الحيوان، يتعرض لحالة من الإزعاج عند ذبح آخر بجواره، وينتج عنه زيادة هرمونات، وتغير في فسيولوجية وكيمياء الدم، وتضاؤل النزف، ويتسبب في تواجد الدم بين العضل.

وأضاف الشبيث: أن “تضاؤل النزف قد يقلل العمر التخزيني للذبيحة، وغير صحي، وربما يؤدي إلى انتقال بعض الأمراض، وتكون الكثير من الميكروبات من خلال هذا الدم المتجلط «المتجمع» بين العضل، بالإضافة إلى تأخر وانعدام التيبس الرمي”.

وتابع قائلا: “تضاؤل النزف أيضا يؤثر على تكون حمض اللاكتيك «المطهر للذبيحة»، الذي يقوم بقتل جميع الميكروبات الظاهرة، وتحويل العضل إلى لحم، ويبقى الحجم ثابتا دون تقلص، وتناول أكل صحي وليس أليافا”.

كما نوه أن التيبس الرمي ضروري في الحفاظ على حجم اللحم، وفي حال انعدامه يتقلص الحجم إلى النصف تقريبا.