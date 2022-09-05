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محليات

شاهد.. جريان السيول بوادي الخفيق في الباحة

شاهد.. جريان السيول بوادي الخفيق في الباحة
٠٥:٥٤:٣٩ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

رصدت لقطات فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول وهطول الأمطار على منطقة سيل وادي الخفيق جنوب غرب بيضان بمنطقة الباحة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول كميات السيول والوديان نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على وادي الخفيق وما حوله من غرب بيضان.

تأتي هذه السيول والأمطار تزامنا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.

وكان خبراء الطقس، توقعوا بإذن الله تعالى، تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وحبات من البرد على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان والمدينة وجنوب تبوك.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طريق الساحل الممتد من مكة المكرمة إلى جازان.

 

الكلمات الدلالية:
جريان السيول رياح نشطة زخات من البرد غرب بيضان وادي الخفيق

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