الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الاحتلال يعترف: قتلنا شيرين أبو عاقلة بالخطأ ولا يوجد مخالفة جنائية!
25 وظيفة شاغرة عبر «برنامج العمل عن بُعد»
شاهد.. جريان السيول بوادي الخفيق في الباحة
بالفيديو : مداهمة مكتب مسؤول بالأمن الوطني العراقي وضبطه متلبسا بتلقي رشوة
قائد القوات المشتركة يستقبل قائد قوات الدفاع الجوي السوداني
3 ممارسات من المستفيد تتسبب في توقف دعم حساب المواطن

محليات

25 وظيفة شاغرة عبر «برنامج العمل عن بُعد»

25 وظيفة شاغرة عبر «برنامج العمل عن بُعد»
٠٥:٥٨:٠٥ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، في مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • أخصائى تسويق.
  • أخصائي خدمة عملاء.
  • أخصائي إداري.
  • أخصائي خدمة عملاء
  • أخصائي إداري
  • أخصائي رقابة عمليات
  • أخصائي تسويق إلكتروني
  • أخصائي تسويق إلكتروني
  • مترجم إداري
  • اخصائي تسويق إلكتروني
  • مساعد اداري
  • أخصائي إدارة قواعد بيانات
  • أخصائي مراقبة موارد بشرية
  • مدير عمليات موارد بشرية
  • اخصائي تسويق.
  • مدخل بيانات.
  • مندوب مبيعات.
  • بائع هاتفي.
  • مدقق تذاكر.
  • مترجم إداري.
  • أخصائي توظيف.
  • أخصائي خدمة عملاء.
  • وغيرها

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 سبتمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
برنامج العمل عن بعد فرص وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة على وسط المملكة وسحب رعدية جنوباً

توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة على وسط المملكة وسحب رعدية جنوباً

السبت، ٠٦ أغسطس ٢٠١٦ ٠١:٢٧ م
«الدفاع الجوي» يدمِّر صاروخاً «باليستياً» أطلقه الحوثيون في سماء نجران

«الدفاع الجوي» يدمِّر صاروخاً «باليستياً» أطلقه الحوثيون في سماء نجران

السبت، ٢٣ يوليو ٢٠١٦ ٠٦:٠٤ م
تعرَّف على تفاصيل برنامج تحقيق التوازن المالي

تعرَّف على تفاصيل برنامج تحقيق التوازن المالي

الجمعة، ٢٣ ديسمبر ٢٠١٦ ٠٦:٤٨ م
أمانة جدة تستعيد أراض حكومية على مساحة 21 ألف متر مربع

أمانة جدة تستعيد أراض حكومية على مساحة 21 ألف متر مربع

الأربعاء، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ٠١:١٠ م

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *