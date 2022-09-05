25 وظيفة شاغرة عبر «برنامج العمل عن بُعد»

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أعلن برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، في مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائى تسويق.

أخصائي خدمة عملاء.

أخصائي إداري.

أخصائي خدمة عملاء

أخصائي إداري

أخصائي رقابة عمليات

أخصائي تسويق إلكتروني

أخصائي تسويق إلكتروني

مترجم إداري

اخصائي تسويق إلكتروني

مساعد اداري

أخصائي إدارة قواعد بيانات

أخصائي مراقبة موارد بشرية

مدير عمليات موارد بشرية

اخصائي تسويق.

مدخل بيانات.

مندوب مبيعات.

بائع هاتفي.

مدقق تذاكر.

مترجم إداري.

أخصائي توظيف.

أخصائي خدمة عملاء.

وغيرها

طريقة التقديم: