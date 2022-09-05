الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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قائد القوات المشتركة يستقبل قائد قوات الدفاع الجوي السوداني
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محليات

قائد القوات المشتركة يستقبل قائد قوات الدفاع الجوي السوداني

قائد القوات المشتركة يستقبل قائد قوات الدفاع الجوي السوداني
٠٥:٣٩:٢٤ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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استقبل معالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، اليوم، قائد قوات الدفاع الجوي السوداني الفريق الركن عبدالخير عبدالله ناصر.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني، والاطلاع على الموقف العام ومختلف التفاصيل الميدانية للقوات المشتركة في مسرح العمليات.


ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات والدعم المستمر من دول التحالف بقيادة المملكة لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدعم الحكومة اليمنية الشرعية.

الكلمات الدلالية:
الجيش السوداني رئيس أركان السودان قائد القوات المشتركة لقاء عسكري

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