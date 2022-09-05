الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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3 ممارسات من المستفيد تتسبب في توقف دعم حساب المواطن

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3 ممارسات من المستفيد تتسبب في توقف دعم حساب المواطن

3 ممارسات من المستفيد تتسبب في توقف دعم حساب المواطن
٠٥:٣٤:٥٦ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر برنامج حساب المواطن، من إخفاء أي معلومات جوهرية والتي قد تكون سببا في توقف الدعم.

وأوضح حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر” أنه يترتب على كل من يقوم بهذه الممارسات توقف الدعم كالتالي:

– يتقدم بمعلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة

– بإخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط

– التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم سواء في طلب الدعم أم غير ذلك.

وتابع البرنامج، أنه يترتب على ذلك تطبيق المادة العشرون بحقه والتي تنص على إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على سنتين، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك أو اتخاذهما معا.

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