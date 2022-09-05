قائد القوات المشتركة يستقبل رئيس هيئة الأركان اليمني

تواصل ـ واس:

استقبل معالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، اليوم، معالي رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية الفريق الركن صغير حمود عزيز.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الموقف العام وسير العمليات العسكرية الجارية في اليمن.

يأتي اللقاء في إطار التنسيقات والدعم المستمر من دول التحالف بقيادة المملكة لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدعم الحكومة اليمنية الشرعية.