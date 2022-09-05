الآن.. شاهد تساقط الأمطار وجريان السيول ما بين النقيعة واليتمة بالمدينة

تواصل – فريق التحرير:

شهدت المنطقة الواقعة بين النقيعة واليتمة تساقط أمطار وجريان للسيول، جنوب المدينة المنورة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي كيف جرت السيول والوديان نتيجة الأمطار التي هطلت على جنوب المدينة ما بين النقيعة واليتمة.

خريطة الأمطار المتوقعة

وعن خريطة الأمطار الرعدية المتوقعة اليوم على مناطق وأجزاء المملكة، توقع خبراء الطقس، تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وحبات من البرد على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان والمدينة وجنوب تبوك.

اقرأ أيضًا:

خبراء الطقس يتوقعون: خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة

كما توقع المركز، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طريق الساحل الممتد من مكة المكرمة إلى جازان.

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.