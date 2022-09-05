الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«لغز البنتلي».. كيف وصلت السيارة إلى باكستان بعد سرقتها في لندن؟
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«لغز البنتلي».. كيف وصلت السيارة إلى باكستان بعد سرقتها في لندن؟

«لغز البنتلي».. كيف وصلت السيارة إلى باكستان بعد سرقتها في لندن؟
٠٤:٤١:٤٢ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

عُثِر في مدينة كراتشي الباكستانية على سيارة “بنتلي” فاخرة كانت قد سرقت قبل عدة أسابيع من العاصمة البريطانية لندن، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن السيارة من نوع “مولسان سيدان” تزيد قيمتها عن 300 ألف دولار، كانت قد سرقت من منزل في لندن، “وبعد أسابيع من البحث المتواصل، جرى العثور على السيارة متوقفة في حي سكني فاخر بمدينة كراتشي”.

السلطات البريطانية تحدد موقعها

وكشف مصدر أنه تم العثور عليها بعدما نجحت السلطات البريطانية في تحديد موقعها من خلال نظام التتبع المتقدم الذي فشل السارقون في إيقاف تشغيله.

وأوضح أن السلطات الباكستانية تلقت بلاغًا من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة “لطلب المساعدة في العثور على السيارة المسروقة”.

وكانت السيارة تحمل لوحة تسجيل باكستانية وبعد الفحص، اكتشف الخبراء أن رقم هيكلها يطابق تفاصيل السيارة المسروقة من لندن.

صاحب السيارة يفشل في إثبات ملكيته لها

ولم يتمكن صاحب السيارة في كراتشي من تقديم الوثائق التي تثبت ملكيته لها، وتم إلقاء القبض عليه وإخضاعه للتحقيق، الذي قاد أيضًا إلى اعتقال “السمسار” الذي باعه السيارة الفاخرة.

وكشفت تقارير أن المتورطين في السرقة تمكنوا من استيراد السيارة إلى باكستان باستخدام وثائق “دبلوماسي رفيع المستوى لدولة في أوروبا الشرقية”.

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