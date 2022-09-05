الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. السجن 22 عامًا بحق الصحفي الروسي المعارض سافرونوف.. لماذا؟
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عاجل.. السجن 22 عامًا بحق الصحفي الروسي المعارض سافرونوف.. لماذا؟

عاجل.. السجن 22 عامًا بحق الصحفي الروسي المعارض سافرونوف.. لماذا؟
٠٥:٠٢:٤٢ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أصدر القضاء الروسي، اليوم، حكما بالسجن 22 عامًا بحق المراسل الصحفي المعارض إيفان سافرونوف المتهم بالخيانة والمسجون منذ 2020.

جاء ذلك في نبأ عاجل نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، دون تفاصيل على الفور.

وكانت وكالة “تاس” الروسية نقلت عن محكمة موسكو قولها، إن ممثل مكتب المدعي العام طلب إدانة سافرونوف بالخيانة العظمى وفرض عقوبة السجن لمدة 24 عامًا عليه في معتقل ذي نظام قاس.

من هو سافرونوف؟

ويحاكم إيفان سافرونوف منذ إبريل خلف أبواب مغلقة لأن المحاكمة تتعلق التجسس والخيانة.

وفي شهر مارس الماضي اتهم جهاز الأمن الروسي سافرونوف بنقل معلومات إلى ممثلين لأجهزة مخابرات أجنبية، مع العلم أن المعلومات يمكن أن تستخدمها الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ضد أمن روسيا، وهي التهم التي ينفيها الصحفي المعتقل.

وعمل سافرونوف البالغ من العمر 32 عامًا، لسنوات في صحيفتي كوميرسانت وفيدوموستي، وكان أحد أكثر الصحفيين المحترمين في روسيا الذين يغطون قضايا الدفاع.

واستنكر زملاؤه السابقون قضيته، معتبرين أنها بمثابة انتقام من مقالاته التي تناولت حوادث محرجة في صفوف الجيش الروسي.

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إيفان سافرونوف الصحفي المعارض روسيا صحفي روسي صحفي معارض

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