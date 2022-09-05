“أوبك” تقرر خفض إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميًا في أكتوبر

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قررت منظمة أوبك، اليوم، خفض إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميًا مقابل الزيادة التي أقرتها خلال الاجتماع الماضي، حيث جرى إعادة مستوى إنتاج أوبك بلس، في شهر أكتوبر 2022م، إلى مستوى الإنتاج في شهر أغسطس 2022م.

وكان قرار الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين للمجموعة، بزيادة مائة ألف برميل يوميًا، في شهر سبتمبر 2022م، لشهرٍ واحدٍ فقط.

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الحاجة إلى دعم استقرار السوق

وأكّد الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثين لأوبك بلس التأثير السلبي للتذبذب وانخفاض السيولة على سوق البترول في الوقت الراهن، والحاجة إلى دعم استقرار السوق وكفاءة تعاملاتها.

وأكّد الاجتماع أن التذبذب الشديد وحال عدم اليقين المتزايدة تتطلبان تقييماً مستمراً لظروف السوق، والاستعداد لإجراء تعديل فوري لمستويات الإنتاج بطرقٍ مختلفة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

كما أكّد أن لدى أوبك بلس من الالتزام والمرونة والوسائل، ما يمكنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد السوق، ضمن إطار الآليات الحالية لإعلان التعاون.