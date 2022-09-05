الهيئة العامة للمنافسة تصدر عددًا من القرارات المهمة.. تعرف عليها

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الاثنين، عددًا من القرارات المهمة التي تخص بعض المنشآت.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع والسبعين لمجلس إدارة الهيئة، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة، عبد العزيز بن عبدالله الزوم، وبمشاركة أعضاء المجلس.

وبحسب بيان للهيئة نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، استعرض المجلس تقريرًا بشأن الأداء المالي للهيئة للنصف الأول من عام 2022م ووافق على تشكيل لجنة النظر والتحقيق في المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية.

كما اطلع المجلس على نتائج التحقيق في قطاع بيع وتوزيع جوالين المياه بمنطقة نجران، وأقر اتخاذ التدابير اللازمة بتعديل أوضاع المخالفين وإزالة المخالفة خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ بقرار مجلس الإدارة.

أهم القرارات

ووافق المجلس على تحريك الدعاوى الجزائية ضد 5 منشآت منها لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والموافقة على دراسة طلب التسوية المقدم من 4 منشآت، والاستمرار بالبحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق مع 5 منشآت.

كما وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، في عدة قطاعات منها: قطاع توصيل الطلبات، قطاع تقنية المعلومات، قطاع بيع المعدات الطبية، قطاع مبيعات التجزئة، قطاع الزراعة.

ووفق البيان ذاته، أصدر المجلس قراراً بحفظ 31 من الشكاوى الواردة إلى الهيئة لعدم تبين وجود مخالفات لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، أو لعدم اختصاص الهيئة بنظر تلك الشكاوى.

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