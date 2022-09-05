الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
رابط التقديم.. “سُبل” تُعلن توفر وظائف شاغرة لمختلف التخصصات
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فرص

رابط التقديم.. “سُبل” تُعلن توفر وظائف شاغرة لمختلف التخصصات

رابط التقديم.. “سُبل” تُعلن توفر وظائف شاغرة لمختلف التخصصات
٠٤:٢٧:٢٣ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مؤسسة البريد “سبل”، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه:

* المسمى الوظيفي:

1 – مساعد تنفيذي.

* المؤهلات:

– درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة، والعمل كنقطة اتصال بين المديرين التنفيذيين والموظفين والعملاء والشركاء الخارجيين الآخرين.

– إدارة تدفق المعلومات في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة، وإدارة تقويمات المديرين التنفيذيين وإعداد الاجتماعات وإعداد محاضر الاجتماعات لخطط العمل.

– إعداد البيانات المالية والتقارير والمذكرات وخطابات الفواتير والمستندات الأخرى. تقارير أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية، وتقديم الدعم الإداري العام من خلال البحث وإدارة البيانات لإعداد الوثائق للمراجعة من قبل أعضاء مجلس الإدارة واللجان والمديرين التنفيذيين.

2- مدير البرنامج.

* المؤهلات:

– مطلوب 5 سنوات من الخبرة، مع درجة البكالوريوس في مجال ذو صلة، وتحديث مشاريع التحول وفرق المبادرات الإستراتيجية والإدارة العليا للوصول إلى معالم المشروع المهمة.

– ضمان الامتثال لخطط تنفيذ المشروع للبرامج المدارة من أجل ضمان التنفيذ المربح وعائد النتائج المطلوبة.

* التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:

– رابط التقديم  (اضغط هنا)

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