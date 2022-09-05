عقارات الدولة تتملك أسهمًا في وجهة المئة مليار (وجهة مسار)

تواصل – واس:

وقّعت الهيئة العامة لعقارات الدولة وشركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة مسار بمكة المكرمة، اتفاقية، تمتلك الهيئة بموجبها أسهمًا في المشروع مقابل العقارات المنفكة عن الملكية الخاصّة فيه، التي تتجاوز مساحتها 160 ألف مترٍ مربع، تنفيذًا للأمر السامي الكريم بتاريخ 5 / 8 / 1442هـ.

وقع الاتفاقية من جانب الهيئة نائب المحافظ للشؤون التنظيمية والقانونية الأستاذ حمزة العسكر، ومن الشركة رئيسها التنفيذي ياسر أبو عتيق.

رفع الكفاءة الإنتاجية

وقال محافظ الهيئة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه، “إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار العمل الإستراتيجي للهيئة لرفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلولٍ ابتكارية، التي من أهمِّ مستهدفاتها استخدام أراضي الدولة وعقاراتها في التنمية، وتوفير حلولٍ مالية من المخزون العقاري الحكومي بقيمة مضافة للمركز المالي للدولة”.

مشيداً بفرق العمل التي نجحت في دعم المشروع خلال الفترة الماضية والتعاون والتكامل مع الشركة من أجل استكمال تنفيذه وفق ما خطّط له.

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معالجة التحديات التنظيمية

من جانبه نوه الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار بتملك الهيئة العامة لعقارات الدولة أسهماً في وجهة مسار- وجهة المئة مليار.

مثمنًا دور الهيئة العامة لعقارات الدولة في معالجة التحديات التنظيمية التي واجهت عدداً من المشاريع التنموية الكبرى، والتي من بينها وجهة مسار، من خلال إيجاد حلول مبتكرة.

ومنها مبادرة الصك الشامل التي أزالت مشكلات تداخل الملكيات الخاصة والعامة، وعدم وجود صكوك تملُّك لبعض العقارات الواقعة داخل نطاق المشروع.