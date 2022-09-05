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شاهد.. صورة نادرة لأول جواز سفر للملك فيصل وزيارته لـ 4 دول

شاهد.. صورة نادرة لأول جواز سفر للملك فيصل وزيارته لـ 4 دول
٠٤:١٥:٥٢ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

نشر حساب مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية تغريدة تتضمن معلومات عن أول جواز سفر باسم الأمير فيصل بن عبد العزيز.

وقال الحساب: “في مثل هذا اليوم قبل 96 عامًا، بتاريخ 27 – 2 – 1345هـ/ 4 – 9 – 1926م، أُصدر في مكة المكرمة أول جواز سفر لمملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها باسم الأمير فيصل بن عبد العزيز، نائب الملك في الحجاز آنذاك. صُرّح للسفر به إلى مصر، وهولندا، وإنجلترا، وفرنسا”.

تأشيرات جواز السفر

وتظهر صورة جواز السفر وجود العديد من التأشيرات عليه فضلاً عن صورة نادرة للأمير، كما تمت الكتابة عليه من الخارج باسم الأمير.

وينشر المركز الكثير من الصور والوثائق القديمة التي تعود لملوك وأمراء سابقين وذلك بهدف التعريف بما قاموا به أثناء فترة توليهم المسؤولية.

ويتساءل نشطاء التواصل الاجتماعي عن المناسبات التي تم فيها التقاط صور نادرة للأمراء والملوك، ويحرص القائمون على المركز على الإجابة عن هذه التساؤلات في تغريدات منفصلة.

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الكلمات الدلالية:
الملك فيصل جواز سفر الملك فيصل صور نادرة للملوك وثائق سفر

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