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القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 160 ألف قرص من مادة الإمفيتامين في جدة

القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 160 ألف قرص من مادة الإمفيتامين في جدة
٠٤:١٨:٠٧ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنها تمكنت من القبض على مواطنين ومقيم من الجنسية السورية بمحافظة جدة، بحوزتهم 160,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

وأوضحت أن المقبوض عليهم كان بحوزتهم أيضًا، مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

 وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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في الوقت نفسه، تواصل الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسولين، في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، وعلى رقم “999” في بقية مناطق المملكة، مع تأكيد أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.

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الكلمات الدلالية:
النيابة العامة جدة مادة الإمفيتامين مادة الحشيش المخدر مكافحة المخدرات

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