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حتى هذا الموعد.. “الزكاة والضريبة” تدعو الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم عن أغسطس
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حتى هذا الموعد.. “الزكاة والضريبة” تدعو الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم عن أغسطس

حتى هذا الموعد.. “الزكاة والضريبة” تدعو الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم عن أغسطس
٠٣:٢٩:١٢ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أغسطس الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر سبتمبر الجاري.

غرامة التخلف عن السداد

وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

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المعلومات عن ضريبة الاستقطاع

ودعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر(@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).

وتعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

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إقرارات ضريبية الأنظمة الضريبية الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة الاستقطاع قطاع الأعمال

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