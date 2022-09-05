بالأنواع والموديلات.. «التجارة» تستدعي أكثر من 279 ألف سيارة لوجود عيوب تصنيعية

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أعلنت وزارة التجارة استدعاء 279,448 مركبة من نوع GMC وشيفروليه وكاديلاك “عدة طرازات” من عام 2007 وحتى عام 2014.

وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء هو وجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب الأمامي قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة نحو الركاب مما يتسبب في إصابة خطيرة حال وقوع حادث.

استدعاء سابق لموديلات أخرى

كانت الوزارة قد أعلنت قبل عدة أسابيع عن استدعاء 2945 سيارة مرسيدس بسبب وجود أعطال فنية بها، قد تؤدي إلى حدوث إصابات.

وأوضحت أنه تم استدعاء 676 مركبة من طراز مرسيدس سي كلاس/إي كلاس موديل أعوام 2011 و2016، نظرًا لخلل فني.

وأشارت إلى السبب نفسه وهو وجود خلل فني بهذه الموديلات في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب قد يؤدي إلى خروج شظايا معدنية مما يزيد من خطر حدوث إصابات حال وقوع حادث.

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