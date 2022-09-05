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توضيح مهم من حساب المواطن حول كيفية الإفصاح عن أي دخل من نشاط تجاري

توضيح مهم من حساب المواطن حول كيفية الإفصاح عن أي دخل من نشاط تجاري
٠٣:٠٨:٤٢ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، أن النشاط التجاري هو أحد أنواع الدخل التي يلزم الإفصاح عنها ويشمل العوائد الناتجة من كافة:

1 – الأنشطة التجارية.

2 – الاستثمارات المالية.

3 – عوائد الأعمال الحرة.

كيفية الإفصاح

وعن كيفية الإفصاح عن أي دخل من نشاط تجاري، أو أي دخل غير ثابت “المتذبذب”، أوضح البرنامج، أنه يتم إدخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهرًا، وذلك عن طريق:

1 – الدخول على بوابة حساب المواطن.

2 – تعبئة واستكمال الطلب.

3 – إضافة دخل من نشاط تجاري.

4 – الإفصاح عن الدخل من النشاط.

وأكد البرنامج أن عدم الإفصاح عن السجل التجاري والدخل منه، يتسبب في عدم أهلية رب الأسرة أو التابع.

وأشار إلى أنه يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من دعم حساب المواطن بشرط، الإفصاح عن الدخل الناتج من النشاط، وانطباق شروط البرنامج وآلية الاستحقاق عليه.

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الكلمات الدلالية:
الدخل السجل التجاري\ بوابة حساب المواطن حساب المواطن نشاط تجاري

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