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عاجل ورسميًا.. “ليز تراس” رئيسة وزراء بريطانيا خلفًا لـ “جونسون”
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عاجل ورسميًا.. “ليز تراس” رئيسة وزراء بريطانيا خلفًا لـ “جونسون”

عاجل ورسميًا.. “ليز تراس” رئيسة وزراء بريطانيا خلفًا لـ “جونسون”
٠٢:٥٣:٠٥ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

فازت وزيرة الخارجية ليز تراس، اليوم، بزعامة حزب المحافظين البريطاني خلفًا لبوريس جونسون، الذي تنحى عن منصبه بعد تمرد داخل فريقه الحكومي، وجاء الإعلان خلال انعقاد مؤتمر حزب المحافظين، الاثنين، في العاصمة البريطانية لندن.

وأشارت أغلب التوقعات والاستطلاعات إلى أن تراس ستصبح زعيمة جديدة لحزب المحافظين، بعد تنافس على مدى أسابيع مع وزير المالية السابق ريشي سوناك.

جونسون أعلن استقالته بعد عدة فضائح

واضطر جونسون لإعلان استقالته في يوليو بعد فضائح عدة ومن المقرر أن يسافر إلى اسكتلندا للقاء مع الملكة إليزابيث غدًا الثلاثاء لتقديم استقالته رسميًا وبعد تقديم الاستقالة، سيطلب من تراس تشكيل حكومتها الجديدة.

وأصبحت تراس، البالغة من العمر 47 عامًا، رابع رئيس وزراء من المحافظين منذ انتخابات 2015.

يأتي ذلك فيما تواجه بريطانيا أزمات عديدة، وربما هي في طريقها الآن إلى ما يُحتمل أن يكون ركودًا طويلاً ناتجًا عن ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 10.1 في المئة في يوليو.

وتعهدت تراس بالتحرك سريعًا لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا، قائلة إنها ستضع من الأسبوع الأول خطة لمعالجة ارتفاع فواتير الطاقة وتأمين إمدادات الوقود في المستقبل.

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الاقتصاد الانتخابات الطاقة الملكة إليزابيث بريطانيا جونسون حزب المحافظين رئيس وزراء بريطانيا ليز تراس

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