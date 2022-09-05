الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
كيف تهرّب «ترامب» من دفع أتعاب أحد محاميه؟.. كتاب جديد يكشف مفاجأة
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كيف تهرّب «ترامب» من دفع أتعاب أحد محاميه؟.. كتاب جديد يكشف مفاجأة

كيف تهرّب «ترامب» من دفع أتعاب أحد محاميه؟.. كتاب جديد يكشف مفاجأة
٠٣:٢٣:١٨ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

كشف كتاب جديد أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حاول ذات مرة أن يعطي لمحامٍ كان يدين له بمليوني دولار «حصانًا» بدلاً من الأموال.

وتم نشر تفاصيل هذه الواقعة في كتاب «Servants of the Damned: Giant Law Firms، Donald Trump and the Corruption of Justice»، من تأليف ديفيد إنريتش الصحافي بصحيفة «نيويورك تايمز».

وقال “إنريتش” في كتابه إن ترامب كان يدين لمحامٍ كان يعمل لصالحه في التسعينيات بأتعاب تقدر قيمتها بنحو مليوني دولار، مؤكدًا أنه «رفض دفع هذا المبلغ».

المحامي طالب ترامب بدفع الأتعاب

وأضاف: «بعد فترة، نفد صبر المحامي، وذهب دون سابق إنذار إلى برج ترامب لمقابلته، وعند رؤيته لم تظهر على وجه ترامب أي تعبيرات تشير إلى شعوره بالخجل».

وتابع: «بعد ذلك، قال المحامي للرئيس السابق إنه محبط جدًا لعدم الحصول على أتعابه، وأنه لا يجد أي مبرر لرفضه إعطائه أمواله. في هذه اللحظة أخبر ترامب المحامي أنه سيمنحه بدلاً عن الأموال (شيئًا أكثر قيمة)، وهو حصان قال إن قيمته 5 ملايين دولار».

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الكلمات الدلالية:
الأتعاب الرئيس الأمريكي ترامب حصان كتاب

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