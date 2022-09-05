تعرف على أفضل 5 أطعمة مفيدة بعد سن الخمسين

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كشف الخبراء في موقع “Eat This, Not That” المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية، أنه بعد سن الخمسين تنخفض مستويات طاقة الجسم بشكل كبير لدى بعض الأشخاص، حيث يفتقد الجسم بعض الفيتامينات والمعادن.

وأوضح الخبراء أن الأطعمة التي تحتوي على كمية مناسبة من الكربوهيدرات وجودتها، تعتبر – حسب “سبوتنيك”- مصدرًا ثابتًا للطاقة من أجل تغذية العمليات الفسيولوجية الأساسية والأنشطة اليومية، خاصة بعد سن الخمسين، لافتين إلى أن هناك خمسة من أفضل الأطعمة التي يجب الوصول إليها لدعم مستويات طاقة أفضل بعد سن الخمسين، وهي:

1 – المكسرات:

تحتوي المكسرات على كمية مناسبة من الكربوهيدرات، خاصة بالمقارنة مع البروتينات الحيوانية، حيث يساعد تناول السعرات الحرارية الكافية في منحنا طاقة إضافية مع تقدمنا ​​في العمر.

2 – الحبوب الكاملة:

بزيادة الحبوب الكاملة الخاصة مع وجبة خفيفة سهلة أو إضافة وجبة عن طريق مقرمشات الحبوب الكاملة، ستطيع الشخص فوق سن الخمسين الحصول على طاقة أفضل.

3 – التوت:

على الرغم من أن السكر هو المصدر الأساسي للكربوهيدرات من التوت، إلا أن السكر متأصل في الفاكهة نفسها ويوفر مصدرًا أكثر استدامة للطاقة مقارنة بالحلويات أو المشروبات الغازية السكرية.

4 – الفاصوليا البيضاء:

وتحتوي على 150 سعرًا حراريًا، و 28 جرامًا من الكربوهيدرات، وتسعة جرامات من الألياف، حيث تساعد كثيرًا في رفع مستويات الطاقة لدى معظم كبار السن.

5 – البطاطا:

تعتبر البطاطا نباتًا نشويًا غنيًا بالسعرات الحرارية التي تمد الجسم بما يحتاجه من الطاقة، ومفيد جدًا لكبار السن.

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