الرياض.. عاصمة وتاريخ وثقافة

تواصل – فريق التحرير:

تمزج الرياض بين العصور الوسطى والألفية الجديدة لتشكل اتحادًا ثقافيًا ساحرًا، يمكن من خلاله تتبع الجذور الأولى للجزيرة العربية، وتصور مستقبلها الجرئ.

كما يمكن استشعار تاريخ المدينة الرائع الذي يرجع إلى قرون عديدة داخل سوقها المفتوح ومتاحفها الجذابة وفنونها المعمارية القديمة، ولكنها أيضًا عصرية وحديثة، مع بنايات شاهقة متألقة ومشهد فني معاصر مزدهر.

أين تقع الرياض؟

هي عاصمة المملكة وأكبر مدنها وثالث أكبر عاصمة عربية من حيث عدد السكان، كما تذكر موسوعة ويكيبيديا، تقع الرياض وسط شبه الجزيرة العربية في هضبة نجد، على ارتفاع 600 متر فوق مستوى سطح البحر، وهي مقر إمارة منطقة الرياض حسب التقسيم الإداري للمناطق

اقرأ أيضًا:

جدة.. ثاني أكبر مدن المملكة والعاصمة الاقتصادية

الدمام.. وجهة بحرية وحاضرة تجارية

أهمية الرياض

اكتسبت الرياض أهمية تاريخية وسياسية وتجارية منذ أن كانت مدينة قديمة، وعاصمة لإقليم اليمامة تسمى (حجر)، وبعد مرور 90 عامًا على اختيارها كعاصمة للدولة السعودية الثانية ثم الثالثة.

كانت الرياض ومازالت مسرحًا للعديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والثقافية. حيث نالت لقب عاصمة الثقافة العربية في عام 2000، وعاصمة الإعلام العربي في 2019.

كما استضافت العديد من المؤتمرات والقمم المحلية والخليجية والعربية والعالمية. كانت آخرها قمة الرياض 2017، والقمة الخليجية 2018، وفي نوفمبر 2020 استضافت وترأست قمة العشرين.

معالم الرياض

1- قصر المصمك

شيد سنة 1865 م وهو قلعة شاسعة من الطين والطوب ويفضلها السياح الراغبون في العودة في الزمن واستكشاف جذور المملكة. وفي عام 1902م استولى الملك عبد العزيز على القلعة وسيطر على الرياض (موطن أسلافه) بعد أن كان في الكويت.

ومن هذا الحصن، فتح الملك عبدالعزيز آل سعود ووحد الممالك والمحافظات المختلفة التي تكون الشعب السعودي كما نعرفه اليوم.

2- برج الفيصلية

هو أحد أبرز مباني مدينة الرياض، يقع على مساحة 55000م2 في شمال مدينة الرياض في حي العليا، يتكون من برج مكتبي بارتفاع 267 مترا ويحتل المرتبة الأربعين ضمن أطول مباني العالم وبثلاثين دورًا، ويرتفع إلى أعلى بشكل هرمي مقوس الحواف يعلوه كرة زجاجية، وصالة للحفلات تمثل فراغًًا مفتوحًا بدون أعمدة بمساحة 80م 57xم تتسع لحوالي 4000 شخص.

3- قصر الحكم

معلم سياسي وتاريخي يقع وسط مدينة الرياض، على مساحة 11.500 متر مربع. يعود تاريخه للدولة السعودية الثانية، حيث هدم في آخر عهدها، وتمت إعادة بنائه في عهد الملك عبد العزيز.

وعملت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على ترميمه وإعادة بنائه مع الحفاظ على الملامح التقليدية للعمارة في المنطقة.

يحتوي القصر على مكتب الملك، وصالة استقبال المراجعين، وإقامة المناسبات وتلقي البيعة، وقاعات ومجالس للضيافة.

سمي القصر في مرحلة لاحقة بمقر إمارة منطقة الرياض، ويضم مكتبًا لأمير المنطقة، ومكتبًا لنائبه، ومجلس استقبال المواطنين وقاعة للاجتماعات.

وتعتبر ساحات القصر كميدان العدل وساحة الصفاة وساحة الإمام محمد بن سعود مقصدًا للتنزه والتسوق والتجوال في المنطقة التاريخية