مختصة: نوع الطعام ووقت تناوله يفسد فعالية هذه الأدوية

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قدمت المختصة بالسلامة الدوائية بهيئة الغذاء والدواء لمى الحسيني، شرحًا وافيًا عن أنواع الأطعمة التي تؤثر في فعالية الدواء.

وقالت في مقطع فيديو بثته الهيئة على حسابها بـ”تويتر”، إن بعض الأغذية تتداخل وتؤثر في عمل الدواء، لذلك يُستلزم أخذها قبل تناول الطعام بفترة محددة.

وأضافت أن العديد من الأدوية قد تتأثر بنوع الطعام ووقت تناوله، كما أن تناول الطعام قبل أخذ الدواء قد يؤخر امتصاص الدواء.

وأكدت الحسيني أن بعض الأدوية يجب أن تؤخذ على معدة خاوية أي قبل تناول الطعام بساعة على الأقل.

مضادات الحموضة

وأوضحت أنه من بين الأدوية التي تتأثر بنوعية الطعام ووقت تناوله، مضادات الحموضة والفيتامينات وأقراص الحديد.

وأشارت إلى أنه يمكن تجنب التداخلات الدوائية الغذائية عن طريق قراءة النشرة الداخلية للدواء فيما يخص الاستخدام والتحذيرات، وأخذ الدواء مع كمية كافية من الدواء، وتجنب تناول المكملات الغذائية مع الأدوية في وقت واحد، واستشارة الطبيب فيما يتعلق بوقت تناول الأدوية.

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