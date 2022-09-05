الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
كيف تهرّب «ترامب» من دفع أتعاب أحد محاميه؟.. كتاب جديد يكشف مفاجأة
مختصة: نوع الطعام ووقت تناوله يفسد فعالية هذه الأدوية
بعد معركة الرقائق بين الصين وأمريكا.. المملكة عملاق صناعة السيارات الكهربائية
توضيح مهم من حساب المواطن حول كيفية الإفصاح عن أي دخل من نشاط تجاري
تعرف على أفضل 5 أطعمة مفيدة بعد سن الخمسين
عاجل ورسميًا.. “ليز تراس” رئيسة وزراء بريطانيا خلفًا لـ “جونسون”

أحدث الأخبار

مختصة: نوع الطعام ووقت تناوله يفسد فعالية هذه الأدوية

مختصة: نوع الطعام ووقت تناوله يفسد فعالية هذه الأدوية
٠٣:١٩:٠٦ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

قدمت المختصة بالسلامة الدوائية بهيئة الغذاء والدواء لمى الحسيني، شرحًا وافيًا عن أنواع الأطعمة التي تؤثر في فعالية الدواء.

وقالت في مقطع فيديو بثته الهيئة على حسابها بـ”تويتر”، إن بعض الأغذية تتداخل وتؤثر في عمل الدواء، لذلك يُستلزم أخذها قبل تناول الطعام بفترة محددة.

وأضافت أن العديد من الأدوية قد تتأثر بنوع الطعام ووقت تناوله، كما أن تناول الطعام قبل أخذ الدواء قد يؤخر امتصاص الدواء.

وأكدت الحسيني أن بعض الأدوية يجب أن تؤخذ على معدة خاوية أي قبل تناول الطعام بساعة على الأقل.

7 أطعمة تتفاعل سلبًا مع الدواء.. تعرف عليها | الكونسلتو

مضادات الحموضة

وأوضحت أنه من بين الأدوية التي تتأثر بنوعية الطعام ووقت تناوله، مضادات الحموضة والفيتامينات وأقراص الحديد.

وأشارت إلى أنه يمكن تجنب التداخلات الدوائية الغذائية عن طريق قراءة النشرة الداخلية للدواء فيما يخص الاستخدام والتحذيرات، وأخذ الدواء مع كمية كافية من الدواء، وتجنب تناول المكملات الغذائية مع الأدوية في وقت واحد، واستشارة الطبيب فيما يتعلق بوقت تناول الأدوية.

احذر.. مضادات الحموضة قد تسبب الوفاة - نافذة مصر

اقرأ أيضًا:

“الغذاء والدواء” تحذر من الاستخدام المفرط لمكمل “الميلاتونين”.. وتكشف الأسباب

هل تسمح “الغذاء والدواء” بتداول المنتجات الغذائية المعدّلة وراثيًا؟

الكلمات الدلالية:
أدوية التداخلات الدوائية الغذائية الدواء الغذاء مفعول الأدوية مكملات غذائية

مواد ذات صلة

المزيد
مجاعة تلوح بالأفق.. جبايات مليشيا الحوثي تضاعف معاناة اليمنيين

مجاعة تلوح بالأفق.. جبايات مليشيا الحوثي تضاعف معاناة اليمنيين

الأربعاء، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ٠٥:٠١ م
بيان رسمي: 651 ألف مواطن فقط إجمالي العاطلين بالمملكة

بيان رسمي: 651 ألف مواطن فقط إجمالي العاطلين بالمملكة

الأحد، ١٥ فبراير ٢٠١٥ ٠٣:٢٦ م
خادم الحرمين يوجه باستضافة أسر وذوي شهداء الجيش السوداني لأداء الحج

خادم الحرمين يوجه باستضافة أسر وذوي شهداء الجيش السوداني لأداء الحج

الجمعة، ٢٥ أغسطس ٢٠١٧ ٠٢:١٤ م
خلاف شخصي ينتهي باعتداء 4 على ضابط شرق جدة

خلاف شخصي ينتهي باعتداء 4 على ضابط شرق جدة

الأحد، ١٣ مارس ٢٠١٦ ٠٨:٢٣ ص

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X