الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بمساحات تتجاوز 400 ألف م2.. “إنفاذ” يعرض 66 عقارًا متنوعًا في 7 مدن ومحافظات
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بمساحات تتجاوز 400 ألف م2.. “إنفاذ” يعرض 66 عقارًا متنوعًا في 7 مدن ومحافظات

بمساحات تتجاوز 400 ألف م2.. “إنفاذ” يعرض 66 عقارًا متنوعًا في 7 مدن ومحافظات
٠٢:٥١:٣٠ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 7 مزادات علنية، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع عقارات في مختلف مناطق المملكة في المدة ما بين 5- 12سبتمبر 2022م، بمساحات عقارية تتجاوز 400 ألف متر مربع.

وتعرض المزادات أكثر من 55 عقارًا يتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، وفندق ومحطة محروقات.

تفاصيل المزادات

وتبدأ بمزاد لؤلؤة جدة الإلكتروني الذي يعرض عقارًا في مدينة جدة، ومزاد أصول الإلكتروني الذي يعرض 10 عقارات بمنطقة القصيم، ومزاد دانات المشرق الإلكتروني الذي يعرض 26 عقارًا بالمنطقة الشرقية.

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كما تشمل أيضا مزاد سحابة الإلكتروني الذي يعرض عقارين في كلٍ من محافظتي رنية وتربة، ومزاد سحابة الطائف الإلكتروني الذي يعرض عقارًا بمدينة الطائف، وأخيرًا مزاد دانة الغربية الإلكتروني الذي يعرض 6 عقارات في مدينتي مكة المكرمة وجدة.

كما يمكن الاطلاع على صفحة المزادات من خلال الرابط التالي: ( هنا ).

ما هو “إنفاذ”؟

ويعدّ “إنفاذ” مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل المركز على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص.

وكذلك الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين .

 

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