بالفيديو.. الفضلي: تخصيص 91 مليار ريال لرفع المحتوى المحلي من المنتجات الغذائية

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قال وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، إنه تم الحصول على موافقة القيادة على تخصيص 91 مليار ريال لرفع المحتوى المحلي من المنتجات الغذائية.

جاء ذلك في كلمته بفعاليات منتدى المحتوى المحلي بالمملكة، والتي تناولت أثر الإنفاق الحكومي على الإنتاج المحلي.

وأضاف الفضلي أن هذا التخصيص الكبير سيسهم في زيادة المحتوى المحلي من المنتجات الغذائية وبالتالي زيادة الناتج المحلي وزيادة القدرة على التصدير.

المشاركون بمنتدى المحتوى المحلي

ويشارك بمنتدى المحتوى المحلي الذي تنتظم فعالياته هذه الأيام أكثر من 45 جهة من كُبرى الشركات الوطنية ومنشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية.

وسيتم من خلال المنتدى استعراض الإنجازات والمبادرات الوطنية في تنمية المحتوى المحلي، وعرض الفرص الاستثمارية والشركات الاستراتيجية.

ووفق المنتدى، فإنه يعد فرصة لرفع الوعي وتبادل الخبرات، وتنمية القدرات المحلية، من خلال إبراز قصص النجاح لدى القطاعات العامة والخاصة، والإسهام في التوعية بمفهوم المحتوى المحلي، وزيادة الشراكات والفرص الاستثمارية، لتعزيز الإمكانات المحلية لتنمية الاقتصاد الوطني.

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