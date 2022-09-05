روسيا تحبط هجوما أوكرانيا وتسقط طائرة مسيرة بالقرب من محطة زابوريجيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات الروسية، أنها أحبطت هجومًا أوكرانيًا وتسقط طائرة مسيرة بالقرب من محطة زابوريجيا النووية.

وأوضحت أنه تم تدمير منظومة “هيمارس” أمريكية الصنع، مؤكدة أنها قتلت أكثر من 30 فردًا ودمرت 10 قطع معدات أوكرانية بضربة جوية على نقطة انتشار في منطقة خاركيف.

فيما كشفت سلطات مدينة إنيرغودار الموالية لروسيا، أن القوات الأوكرانية تقصف منشآت مدنية قرب محطة زابوروجيا النووية.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الأوكراني، أنه حذر مرارًا من مشكلة الحفاظ على ارتباط مع روسيا عبر نورد ستريم التي قد تتحول إلى كارثة وهذا ما حدث.

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وأشار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى أن وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي لن يعترفوا بجوازات السفر الصادرة عن روسيا في مناطق أوكرانيا المحتلة، مؤكدًا أن تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي وخاصة في قطاع التكنولوجيا الفائقة سيزداد خلال الأشهر المقبلة.

يأتي هذا في الوقت الذي، أكدت فيه نائبة المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أنه غير مستغرب مواصلة روسيا استخدام الطاقة سلاحا ضد أوروبا، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل العمل المشترك لمعالجة وضع الطاقة المقلق في القارة الأوروبية.