التخصصات والخدمات الجديدة.. الجامعة الإلكترونية تبدأ عامها الدراسي

واس:

بجدية وتفاؤل ومزيد من التعريف بخدماتها وتخصصاتها الجديدة، بدأت الجامعة السعودية الإلكترونية عامها الدراسي الجديد.

واستهلت الجامعة السعودية الإلكترونية هذا العام، باستقبال طلبتها المستجدين والقدامى، في أسبوع التهيئة الذي أقامته عمادة القبول وشؤون الطلاب في مطلع العام الدراسي مما يسهم في تعزيز العملية التعليمية.

واستبقت الجامعة عامها الدراسي، بالإعلان عن زيادة الطاقة الاستيعابية للقبول هذا العام في فروع الجامعة: تبوك، حائل، المدينة المنورة، ينبع، الجبيل، الأحساء، القصيم، نجران، جازان، وأبها.

نظام الفصول الثلاثة

من جانبها، شرحت عمادة الجامعة من خلاله آليات العمل الأكاديمي، وآلية نظام الفصول الثلاثة، ومتطلبات السنة الأولى المشتركة كمعادلة اللغة الإنجليزية لاجتياز المقرر حسب التخصص، إضافة إلى لقاءات تجمع بين قيادات الجامعة والطلاب، وورش العمل التي تخص الخدمات الأكاديمية.

وخلال أسبوع التهيئة سلطة العمادة الضوء على الخدمات الأكاديمية الإلكترونية المقدمة للطلبة أهمها تأجيل الدراسة، والانسحاب، وحذف الفصل الدراسي، وخدمة الإعفاء من الرسوم الدراسية، إلى جانب تعريفها بنظام البلاك بورد والبانر، وكيفية الدخول والاستفادة منهما، ونظام الاختبارات الإلكترونية وكيفية الحصول على الدعم والمساندة.

وتطرقت الجامعة إلى الخدمات والأنشطة اللاصيفية المقدمة للطلبة، والبرامج التدريبية والأندية الطلابية، والإرشاد الأكاديمي والنفسي والمهني، وآليات التواصل الفعالة.

كما أعلنت عن تفعيل نظام الفصول الثلاثة، إضافة إلى إصدارها الجداول الدراسية لطلاب السنة الأولى المشتركة.

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