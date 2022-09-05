القبض على مقيم لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في الطائف

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف، أنها ألقت القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية، لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وأنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهما إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي للقوات الخاصة لأمن الطرق أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.