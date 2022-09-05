الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«إنستجرام» تفرض قيودًا جديدة على «المحتوى الحساس»
روسيا تحبط هجوما أوكرانيا وتسقط طائرة مسيرة بالقرب من محطة زابوريجيا
التخصصات والخدمات الجديدة.. الجامعة الإلكترونية تبدأ عامها الدراسي
أول ردّ روسي على الهجوم الإرهابي بسفارة موسكو في أفغانستان
القبض على مقيم لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في الطائف
10 قتلى على الأقل بينهم دبلوماسيان في الهجوم على سفارة روسيا بكابل

أحدث الأخبار

القبض على مقيم لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في الطائف

القبض على مقيم لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في الطائف
٠١:١٠:٤٧ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف، أنها ألقت القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية، لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وأنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهما إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي للقوات الخاصة لأمن الطرق أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
أمن الحدود أمن الطرق محافظة الطائف نقل مخالفين

مواد ذات صلة

المزيد
استئناف العمل في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

استئناف العمل في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

الخميس، ٢٠ يوليو ٢٠١٧ ١٢:٠٨ ص
بالصور.. “التجارة” تصادر أساور تحوي رموزاً “شركية” بالطائف

بالصور.. “التجارة” تصادر أساور تحوي رموزاً “شركية” بالطائف

الثلاثاء، ٢٣ سبتمبر ٢٠١٤ ٠٩:٣٩ م
خطبتا الجمعة في الحرمين الشريفين: ذكر الله يُورث مَعيَّته والحياء منه تعظيم لجنابه

خطبتا الجمعة في الحرمين الشريفين: ذكر الله يُورث مَعيَّته والحياء منه تعظيم لجنابه

الجمعة، ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ ٠٣:٤٩ م
الحرائق تأتي على حوالي 7 آلاف هكتار في الجزائر

الحرائق تأتي على حوالي 7 آلاف هكتار في الجزائر

الجمعة، ٠٥ أغسطس ٢٠١٦ ٠١:٤٢ ص

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X