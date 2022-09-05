«إنستجرام» تفرض قيودًا جديدة على «المحتوى الحساس»

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، عن فرض عدة قيود جديدة على ظهور «المحتوى الحساس» أمام المستخدمين الصغار، لتقليل فرص تعرضهم لأي محتوى غير مناسب لسنّهم. وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت المنصة المملوكة لشركة «ميتا بلاتفورمس» التي تمتلك شبكة «فيسبوك» وتطبيق «واتساب»، إنه عند دخول المستخدمين الأقل من 16 سنة إلى موقع «إنستجرام»، سيزيد كم المحتوى الحساس الذي سيُخفى عنهم تلقائياً.

ومن بين التغييرات الجديدة دعوة المستخدمين الحاليين الأقل من 16 سنة، إلى تحديث حساباتهم حتى تتفق مع الإعدادات الجديدة التي أطلقت عليها «إنستجرام» اسم «الحد من المحتوى الحساس».

ميزات الخاصية الجديدة

وقالت «إنستجرام» إن الخاصية الجديدة ستزيد صعوبة وصول الصغار إلى المحتوى أو الحسابات غير المناسبة في مختلف أقسام المنصة، بما في ذلك نتائج البحث والمحتوى المقترح.

وتحتوي أداة الحد من المحتوى الحساس على خيارين فقط هما «قياسي» و«أقل» وستُضبط إعدادات حسابات المستخدمين الجدد على المنصة على خيار «أقل» بشكل افتراضي.

أما بالنسبة للمستخدمين الصغار الموجودين بالفعل على المنصة، فسيُدعون إلى تعديل الإعداد واختيار خيار «أقل» وهذا الخيار يزيد صعوبة وصول المستخدمين المراهقين إلى المحتويات أو الحسابات الحساسة في مختلف أقسام المنصة مثل البحث والتصفح والوسوم والريلز والحسابات المقترحة.

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