“الأمم المتحدة”: المجاعة في هذه الدولة العربية باتت على الأبواب

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن المجاعة في الصومال باتت على الأبواب، ما يهدد حياة الملايين.

وأوضح أن المجاعة تهدد ملايين الأشخاص في منطقة القرن الإفريقي، في ظل ارتفاع خطر انعدام الأمن الغذائي.

وأضاف أن عدم هطول الأمطار للموسم الرابع على التوالي فاقم أزمة الجفاف، وأدى إلى نفوق الملايين من رؤوس الماشية، وقضى على المحاصيل، وأغرق مناطق في كينيا والصومال وإثيوبيا في أوضاع أشبه بالمجاعة.

* المجاعة تهدد حياة 22 مليون شخص بالقرن الأفريقي

وحذر برنامج الأغذية العالمي من ازدياد عدد المهددين بالمجاعة في القرن الإفريقي إلى 22 مليون شخص بسبب الجفاف وارتفاع الأسعار، حيث اضطر أكثر من مليون شخص إلى ترك منازلهم بحثاً عن المياه والغذاء، جراء تداعيات التدهور المناخي.

ومطلع الشهر الجاري، أشار إلى أن المجاعة ستتهدّد 22 مليون شخص على الأقل في منطقة القرن الإفريقي، حيث يتزايد خطر انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف الذي بلغ مستويات قياسية، ما يؤدي إلى انتشار الأمراض ونزوح الملايين من منازلهم.

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