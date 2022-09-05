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أول ردّ روسي على الهجوم الإرهابي بسفارة موسكو في أفغانستان
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أول ردّ روسي على الهجوم الإرهابي بسفارة موسكو في أفغانستان

أول ردّ روسي على الهجوم الإرهابي بسفارة موسكو في أفغانستان
٠١:٢٠:٢٠ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أدان الكرملين الروسي ،اليوم، بشدة، الهجوم على سفارة موسكو في العاصمة الأفغانية كابول، الذي خلّف نحو 25 شخصا بين قتيل وجريح.

وقال الكرملين: “من المهم الحصول على معلومات من كابل بشأن ما حدث”، بيما قالت وزارة الخارجية إن: “سفارتنا في كابل على اتصال وثيق مع أجهزة الأمن الأفغانية التي تحقق في الهجوم”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنه تم تشديد حماية السفارة الروسية في كابول عقب الهجوم مباشرة واستقدام تعزيزات أمنية من قبل طالبان.

وأضاف: “موسكو تأمل في العثور على منفذي الهجوم الإرهابي قرب السفارة الروسية في كابول في أقرب وقت”.

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ونقلت مصادر أفغانية أن 8 قتلى بينهم دبلوماسي روسي سقطوا، و15جريحا، في تفجير استهدف السفارة الروسية في كابول

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