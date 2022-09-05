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10 قتلى على الأقل بينهم دبلوماسيان في الهجوم على سفارة روسيا بكابل

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10 قتلى على الأقل بينهم دبلوماسيان في الهجوم على سفارة روسيا بكابل

10 قتلى على الأقل بينهم دبلوماسيان في الهجوم على سفارة روسيا بكابل
٠١:٠٥:١٨ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أفادت مصادر متطابقة بمقتل 10 على الأقل بينهم دبلوماسيان في الهجوم الذي استهدف مقر السفارة الروسية بالعاصمة الأفغانية كابل.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن مسلحا مجهولا فجّر عبوة ناسفة قرب السفارة، مما أسفر عن مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية.

وفيما أكدت مصادر روسية مطلعة مقتل 10 على الأقل، ذهبت مصادر أمنية إلى سقوط أكثر من 20 شخصا بين قتيل وجريح.

مقتل الانتحاري

من جانبها، أكدت الشرطة الأفغانية أن انتحاريًا فجر عبوات ناسفة بالقرب من مدخل السفارة الروسية في كابول، مضيفة أن المهاجم قتل برصاص حراس مسلحين أثناء اقترابه من البوابة.

وقال مولوي صابر، قائد منطقة الشرطة التي وقع فيها الهجوم لرويترز “تعرف حراس السفارة الروسية (طالبان) على الانتحاري قبل أن يصل إلى الهدف وأطلقوا النار عليه”.

وكانت وسائل إعلام أفادت في وقت سابق الإثنين، بأن الهجوم أسفر عن سقوط جرحى فقط، قبل أن يتم تحديث الحصيلة.

وعلى الرغم من أن موسكو لا تعترف رسميا بحكومة حركة طالبان، إلا أن روسيا من الدول القليلة التي احتفظت بسفارة في كابل بعد سيطرة الحركة على البلاد منذ أكثر من عام.

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