بالفيديو.. الخطوط السعودية: نعتزم إنشاء مدرسة للصيانة في مطار الملك عبدالعزيز

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة الخطوط السعودية، اليوم الإثنين، عن عزمها إنشاء مدرسة للصيانة في مطار الملك عبدالعزيز.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة لمدير التدريب الحيوي والعمليات في الخطوط السعودية محمد وقاص، على هامش جلسات منتدى المحتوى المحلي.

وقال وقاص: “نعتزم إنشاء مدرسة للصيانة في مطار الملك عبدالعزيز.. والتدريب أصبح متاحا لجميع الشركات في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران”.

شراكات عديدة

وأشار إلى أن الخطوط السعودية قامت بشراكات مع العديد من الشركات العالمية ومنها “إيرباص” من أجل زيادة الجرعة التدريبية لأبناء المملكة بما يساعد على توطنين الوظائف.

ويشارك بمنتدى المحتوى المحلي الذي تنتظم فععالياته هذه الأيام أكثر من 45 جهة من كُبرى الشركات الوطنية ومنشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية.

وسيتم من خلال المنتدى استعراض الإنجازات والمبادرات الوطنية في تنمية المحتوى المحلي، وعرض الفرص الاستثمارية والشركات الاستراتيجية.

ووفق المنتدى، فإنه يعد فرصة لرفع الوعي وتبادل الخبرات، وتنمية القدرات المحلية، من خلال إبراز قصص النجاح لدى القطاعات العامة والخاصة، والإسهام في التوعية بمفهوم المحتوى المحلي، وزيادة الشراكات والفرص الاستثمارية، لتعزيز الإمكانات المحلية لتنمية الاقتصاد الوطني.

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