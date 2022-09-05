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بيان عاجل من سفارة المملكة في الصين.. ماذا يحدث؟
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بيان عاجل من سفارة المملكة في الصين.. ماذا يحدث؟

بيان عاجل من سفارة المملكة في الصين.. ماذا يحدث؟
١٢:٢١:٠٦ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في بيان عاجل، طالبت سفارة المملكة في الصين المواطنين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر حيال تداعيات الزلزال الذي وقع في محافظة لودينغ في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي البلاد.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها: ” تنوه للمواطنين الكرام بضرورة أخذ الحيطة والحذر حيال تداعيات الزلزال الذي وقع في محافظة لودينغ في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، وتهيب بالمواطنين الكرام إتباع التعليمات والإجراءات الصادرة من الجهات الصينية في هذا الشأن، مع ضرورة الاتصال على رقم شؤون السعوديين: 008615011007558″.

وصباح اليوم، ضرب زلزال قوي اليوم مناطق جنوب غرب الصين وبلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح المعهد الأمريكي للزلازل، أن زلزالًا بقوة 6,6 درجات ضرب جنوب غرب الصين، مؤكدًا أن الزلزال، ضرب اقليم سيتشوان الجبلي جنوب غرب الصين الذي يشهد بانتظام هزات أرضية على ما أفاد المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية.

وأشار إلى أن مركز الزلزال الذي ضرب عند الساعة 12,52 ظهرًا بالتوقيت المحلي، وقع على عمق 10 كيلومترات، على بعد حوالى 200 كيلومتر جنوب غرب مدينة شنغدو الكبيرة.

الكلمات الدلالية:
اقليم سيتشوان الصين زلزال الصين سفارة المملكة مدينة شنغدو

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