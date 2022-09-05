فوستوك 2022.. رسائل بالجملة للمناورات العسكرية بين الصين وروسيا

توضع صورتان في المتن

تواصل – فريق التحرير:

كثيرة هي الرسائل التي تستهدف المناورات العسكرية المشتركة بين روسيا والصين إرسالها، فالدولتان تنغمسان في توترات غير خافية على أحد، سواء مع الجيران أو مع الولايات المتحدة تلك القوة العظمى.

فمن أوكرانيا وحلفائها إلى تايوان وداعمتها الكبرى الولايات المتحدة، تسعى المناورات العسكرية المشتركة بين روسيا والصين إلى القول إننا قادرون ونستطيع إحداث التغيير، وربما إنهاء تلك التوترات للأبد؛ عبر اجتياح كامل لأوكرانيا أو غزو لتايوان.

متى انطلقت فوستوك 2022؟

وتحت اسم ” فوستوك 2022″، تتواصل في أقصى الشرق الروسي تلك المناورات العسكرية الضخمة التي انطلقت قبل 3 أيام وتشارك فيها 14 دولة في مقدمتها الهند، وتحت قيادة روسيا والصين.

والمناورات العسكرية المشتركة بين روسيا والصين شهدت تدريبات مشتركة للسفن الحربية في بحر اليابان حاكت التصدي لمجموعة سفن تكتيكية لعدو مفترض.

وخلال مناورات “فوستوك 2022″، حلقت قاذفة استراتيجية بعيدة المدى لساعات في إطار كشف جاهزية وحدات الدفاع الجوي المشاركة في التدريبات.

ومن المقرر أن تستمر تلك المناورات حتى 7 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 50 ألف عسكري و60 سفينة حربية و140 طائرة.

المشاركون في فوستوك 2022

والمناورات العسكرية المشتركة بين روسيا والصين يشارك فيها أيضا كل من: أذربيجان، والجزائر، وأرمينيا، وبيلاروسيا، والهند، وكازاخستان، وقرغيزستان، والصين، ولاوس، ومنغوليا، ونيكاراغوا، وسوريا، وطاجيكستان.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن هذه المناورات تلقي الضوء على التعاون العسكري المتنامي بين روسيا والصين في خضم التوتر مع الولايات المتحدة.

أهمية فوستوك 2022

الوكالة ذاتها، أشارت إلى أن روسيا تريد أيضًا أن تظهر قدرتها على حشد قوات كبيرة حتى وإن كانت منخرطة في الحرب بأوكرانيا.

وما يبرز أهمية تلك المناورات والرسائل الواردة منها، أنه للمرة الأولى التي تشارك فيها الصين بالقوات البحرية والجوية والبرية في وقت واحد.

إذ أرسلت بكين إلى “فوستوك 2022” أقوى معداتها العسكرية، في خطوة تؤكد على عمق التعاون العسكري الروسي الصيني.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. الصين تطالب واشنطن بإلغاء صفقة الأسلحة الجديدة لتايوان

مفاجأة.. أمريكا تصدم الصين وتبيع لتايوان هذا السلاح الخطير