أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال

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نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين الموافق 5 من سبتمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.7603.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9483

دينار كويتي 12.1595

ريال عماني 9.7390

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.3438

فرنك سويسري 3.8291

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