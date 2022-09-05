سر زيادة مبيعات السيارات الصينية.. هل يكبح استيراد “المستعمل” الأسعار؟

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اتجهت شركات السيارات الصينية، حديثًا، إلى أسواق المملكة، فيما ارتفع معدل شراء السيارات الصينية التي لازالت حديثة عهد بأسواق المملكة.

ونمت معدلات الشراء لسيارات الصين، على حساب واردات أوروبا وأمريكا واليابان؛ لأسعارها المنخفضة، وتوافق إمكاناتها مع احتياجات المستخدمين، والممارسات الاحتكارية من قبل بعض الوكلاء والتجار للماركات العالمية اليابانية أو الأمريكية وغيرها.

العودة للسيارات المستعملة

في حين رأى عاملون بمجال السيارات والتسويق، ومتخصصون، أن تأثيرات تلك الممارسات انعكس أيضًا على سوق السيارات المستعملة التي زادت أسعارها بشكل كبير خصوصًا وأن النظام لا يجيز للأفراد استيراد المستعملة لما هو دون موديلات 2017،

وأشاروا إلى أن فتح الباب أمام توريد السيارات المستخدمة بغض النظر عن موديلها أو خفض الرسوم الضريبية عليها قد يكون مفيدًا في عملية كبح جماح الأسعار وإعادة التوازن للسوق.

السيارات الصينية تغزو الأسواق

من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف، فيصل أبو شوشة: “من وجهة نظري السيارات الصينية أثبتت ملاءمتها وأنها قادرة على تلبية احتياج المستهلك”.

وأضاف أن الظروف مواتية لانتشار السيارات الصينية، منها تأثر دول العالم المنتجة للسيارات بأزمة الرقائق الالكترونية وانعكاس ذلك على حجم الإنتاج من السيارات على عكس الصين التي تصنع تلك الرقائق.

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لا احتكار للسيارات

ونفى أبوشوشه، وجود احتكار من قبل الوكلاء بطريقة تؤثر على أسعار السيارات، وقال: “لا يوجد ما يجبر أي وكيل لسلعة على التلاعب أو الاحتكار”.

وتابع: “ولكن ذلك لا يمنع بأن يكون هناك تفاوت وتباين في المبيعات بين المعارض الكبرى التي تبيع السيارات الجديدة وهذا معروف في جميع السلع”.

“التجارة” تضبط سوق السيارات

مؤكدًا أن جهود وزارة التجارة أنهت جميع الممارسات السلبية والتجاوزات التي كانت تحدث في السابق خلال عملية بيع السيارات بما في ذلك إجبار المشتري على بعض الكماليات كالتظليل، وعمل حماية للسيارة، وعلى من يتعرض لمثل تلك المعاملة الشكوى الفورية للوزارة وسيجد الإنصاف.

لماذا تنتشر السيارات الصينية؟

من ناحية أخرى، أوضح المستشار التجاري، الدكتور عبد الرحمن محمود بيبة، أن ملاءمة السيارات الصينية وتراجع سعرها قياسًا بالسيارات اليابانية والأمريكية والأوروبية لعب دوراً في انتشارها في أسواق المملكة ومنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، ويضاف لذلك أيضًا تميز الكماليات فيها.

هل يكبح استيراد “المستعمل” الأسعار؟

ورأى المستشار التجاري أن زيادة أسعار السيارات اليابانية والأمريكية والأوربية بغض النظر عن مسبباتها انعكست على أسعار السيارات المستعملة.

وأورد: “ولعل إعادة النظر في فتح باب استيراد السيارات المستخدمة من قبل الأفراد دون النظر لتاريخ صنعها أو خفض الضريبة عليها سيكون عاملاً مساعدًا على كبح جماح ارتفاع أسعار السيارات سواء الجديد منها أو المستخدم”.

مشترطًا أن يتم ذلك بضمانات تضمن سلامة تلك السيارت وجودتها؛ إذ سيضغط ذلك الإجراء على منتجي السيارات والوكلاء اللذين ستتضرر مصالحهم خصوصًا في خدمات ما بعد البيع.